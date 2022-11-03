Bakan Çavuşoğlu: Yeni İsveç Başbakanı, gelecek hafta Ankara’ya geliyor-1

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Nedim BAYHAN-Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu “Yeni İsveç başbakanı, cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak gelecek hafta Ankara’ya geliyor. Kendileriyle üyelik konularını görüşme imkanımız olacak” dedi.

“NATO KONUSUNU KENDİSİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle gündemde olduğunu belirterek “Malumunuz Madrid’de üçlü bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Her iki ülke bakanları bu muhataraya bağlılıklarını dile getiriliyor. Esas olan bu muhtıralarda olan maddelerin uygulanması. İsveç’te kurulan yeni hükümetin daha kararlı olduğunu görüyoruz. Yeni İsveç Başbakanı, cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak gelecek hafta Ankara’ya geliyor. Bu konuları kendileriyle ile görüşme imkânınız olacak. Ayrıca üç ülke arasında kurulan uzmanlar düzeyinde bir mekanizma vardı. İlk toplantı Helsinki’de gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantı Stockholm’da gerçekleşecek. O toplantıda da atılan ve atılacak adımları gözden geçirme bakımından faydalı olacağını düşünüyorum ” dedi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)