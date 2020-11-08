Bakan Çavuşoğlu: Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, “Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!” ifadesini kullandı.

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