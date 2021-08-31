Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatı tamamlandı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde temsili son metreküp beton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gelecek hafta dökülecek. Su tutmaya başlayacak barajla 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.