    Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü

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    Sırbistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Başbakan Ana Brnabiç ile görüştü.

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