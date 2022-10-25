Bakan Çavuşoğlu, Senegal’de temaslarına devam ediyor

- Reklam -

SENEGAL, (DHA)- Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ve Sudan Dışişleri Bakan vekili Ali Al-Sadiq Ali ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Senegalli mevkidaşı ile görüşmesine dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Senegal Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu ve Dakar Forum arasında bir Mutabakat Muhtırası imzaladık” ifadelerine yer verildi. Çavuşoğlu Al-Sadiq Ali ile görüşmesine dair ise “Dakar’da görüştüğümüz Sudan Dışişleri Bakan Vekiliyle Sudan’daki geçiş sürecini, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

- Reklam -