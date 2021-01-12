Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da

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Pakistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey hazırlıkları ve Karaçi Başkonsolosluğu açılışını gerçekleştirmek üzere Pakistan’a geldi.

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