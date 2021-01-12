Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)- BURSA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyeri aşıp, karşı şeride geçti. Yol kenarındaki galerinin bahçesinde bulunan 7 araca çarpıp, devrildi. Kazada TIR sürücüsü Mustafa...
Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 10 kişi ile başka bir kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 2 kişiye idari para...
Futbolun izlencesi ve keyfi kadar ekonomisi de çok önemli tabi ki. Bu durumu sık sık dile getiren ve ‘bacasız sanayi’ tanımlaması yapan birisi olarak, geçtiğimiz yıl değişen kanundan ve bu sezonki uygulamasından hayli mutluyum.