Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile bir araya geldi

Pakistan, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi. Görüşmede, “Pakistan ikinci evimiz” diyen Çavuşoğlu, Pakistan ile ilişkilerin daha da ilerletileceğini belirtti ve ”Hilal-e Pakistan Nişanı’nı gururla taşıyacağım” ifadelerini kullandı.