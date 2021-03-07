Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan’da tarihi Hive kentini ziyaret etti

Özbekistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında tarihi Hive kentine gitti. Bakan Çavuşoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Kıymetli eserler var, ecdadımızın bıraktığı eserler var. Muhteşem güzellikte bir yer” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan’da tarihi Hive kentini ziyaret etti. Tarihi yapıları gezen ve eserler hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, “Kıymetli eserler var, ecdadımızın bıraktığı eserler var. Muhteşem güzellikte bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e özellikle çok teşekkür ediyorum. Burada Özbek kardeşlerimizle de aynı şekilde kucaklaştık. Yöresel ekmek ve diğer yiyecek içeceklerin bize ikram ettiler. Her zamanki Özbek misafirperverliğini gösterdiler. Bu dönemde Özbekistan’ı ziyaret etmekten, Hive’nin başkentini ziyaret etmekten çok mutluyuz” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in liderliğinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin çok iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

“ÖZBEKİSTAN’IN TURİZM, KÜLTÜR POTANSİYELİNİ GÖSTERMEK İSTEDİK”

Bakan Çavuşoğlu, pandemi elverdiği zaman Türk vatandaşlarının da bu eserleri gelip görmeleri tavsiyesinde bulundu. Çavuşoğlu, “Türk Dünyası’nın birliği için de birlikte çalışıyoruz. Bölgenin istikrarı, huzuru için de çalışıyoruz. Özellikle bu bölgeye gelerek Özbekistan’ın turizm ve kültür potansiyelini de göstermek istedik. Buradan özellikle, pandemi elverdiği zaman, vatandaşlarımızın da Türkiye’den gelip buraları görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, İçan Kalesi’nde bulunan bir eserin kendisini çok etkilediğini ifade ederek, “Burada gördüğümüz nakışların orijinal olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Bu nakışların bugüne kadar korunması, muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli, büyüleyiciydi” dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hive, Buhara ve Semerkant’ta otellerin yapılması konusunda Türk şirketlerine talimat verdiği bilgisini paylaştı ve Türk Hava Yolları’nın (THY) da koronavirüs pandemisinin ardından Buhara’ya sefer düzenlemek istediğini söyledi.

FAHRİ VATANDAŞLIK VERİLDİ

Kendisine “Hive Fahri Vatandaşlığı” verilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hive ziyareti kapsamında İçan Kale, Nurullabay Sarayı, Kalta Minor (Kısa Minare), Cuma Camisi, Köhne Ark (Eski Saray), Pehlivan Mahmud Türbesi’ni gezdi. Bakan Çavuşoğlu, Harezm bölgesinde 47 yıl hanedanlık yapan İkinci Muhammed Rehin (M) Han’ın hayatına ilişkin sahnelenen gösteriyi izledi ve daha sonra Cuma Camisi’nde namaz kıldı.

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