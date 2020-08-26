Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin alt mekanizması Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun Kişinev’de gerçekleştirilecek ilk toplantısı için 26- 27 Ağustos’ta Moldova’ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımızın, bu ziyaret vesilesiyle Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat Başkonsolosluğumuzun açılışını yapması, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi, Moldovalı mevkidaşı Bakan Oleg Tulea ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah’la görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımızın ülkede bulunan iş insanlarımızla bir araya gelmesi de öngörülmektedir” denildi.