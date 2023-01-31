Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

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MACARİSTAN, (DHA)- Resmi temasları kapsamında Macaristan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik” dedi.

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