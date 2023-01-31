Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

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MACARİSTAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Szijjarto’yla ekonomik-ticari, savunma, enerji, turizm ve eğitim işbirliğimizi ele aldık. İlişkilerimizi ‘Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık’ seviyesini çıkaracağız. Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na katkılarını takdir ediyoruz” dedi.
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