Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkıdaşı ile biraraya geldi

Macaristan (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile biraraya geldi.

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir ataya geldi. Görüşmede heyetler de hazır bulundu. Ayrıca, ikili görüşmede Macaristan’da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi gerçekleştirildiği belirtildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “2015’te Macaristan’da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserleri Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a iletmek üzere milletimiz adına teslim aldık. Dost Macaristan’a bu süreçteki desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.

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