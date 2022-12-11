Bakan Çavuşoğlu, Cezayir’de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

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CEZAYİR, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Cezayir’deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir’le ekonomik bağlarımızın geliştirilmesinde iş insanlarımız en önemli katkıyı sağlıyor. İş insanlarımızın girişimciliği, işçimizin becerisi bizi dünya markası haline getiriyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

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