Bakan Çavuşoğlu: Arzumuz Türkmenistan’ın da TDT’ye tam üye olması

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olması bizleri çok memnun etti. Ama tabii bizim en büyük arzumuz, kardeş Türkmenistan’ın da Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olması ve zirvelere de ev sahipliği yapması” dedi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bakanlıkta bir araya geldi. Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ve ‘Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’nin ön hazırlıklarının konuşulduğu görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin içeriğine ilişkin, “Baş başa yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi ve bazı bölgesel konularda iş birliğimizi ele aldık. Daha sonra heyetlerimizle bir araya geldik ve önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalar, karşılıklı ziyaretler ve bunun hazırlıklarını gözden geçirdik. Avaza’da gerçekleştirilecek ‘Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi’nin hazırlıklarını arkadaşlarımız sürdürüyordu. Bu hazırlıları gözden geçirdik. Zirveden bir gün önce ‘Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma bakanları toplantısının da gerçekleştirilmesinde fayda olduğuna karar verdik. Tabii liderlerimize de arz edeceğiz. 5 tane üçlü anlaşma imzalayacağız. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



‘TİCARET HACMİ ARTIŞI İSTENEN SEVİDE DEĞİL’



Çavuşoğlu, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticarete ilişkin, “Ticaretimiz artıyor. Geçen sene, bir önceki seneye göre 2 milyar doların üzerine çıkarak yüzde 41 artmıştı. Bu sene istediğimiz artış oranını göremiyoruz; ama 5 milyar dolar hedefimize ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Yatırımlar devam ediyor. Türkmenistan’da, Türk firmalarının yatırım miktarı 500 milyon dolara yaklaştı. Bugün müteahhitlik alanında Türk firmaları, Rusya’dan sonra en büyük müteahhitlik projelerini Türkmenistan’da gerçekleştirdi. Bu, Türkmenistan’daki Türk firmalarımıza verilen destek ve duyulan güven sayesinde 50 milyar dolarlık, binden fazla projeyi firmalarımız hayata geçirdi” diye konuştu.



‘NAKLİYAT ENGELLERİNİN KALDIRILMASINDA HEMFİKİRİZ’



Görüşmelerde, ulaştırma ve nakliyat konularına da yer verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Özellikle nakliyat konusundaki engellerin kaldırılmasında hemfikiriz. Ayrıca, ‘Kuzey Koridoru’nun alternatif olarak ortadan kalkmasından sonra ‘Doğu-Batı Orta Koridor’, Hazar geçişli koridorlar önem kazanmaya başladı. Burada Türkmenistan ve diğer ülkelerle yapılacak iş birlikleri önem arz ediyor. Bunları da bugün değerlendirme imkanımız oldu. Havadan ulaşım da önemli. Sevgili kardeşimiz bugün güzel bir haber daha verdi. Aralık başı itibarıyla Aşkabat’a da seferler başlamış olacak” ifadelerini kullandı.



Enerji alanında yapılan ortak çalışmalara değinen Çavuşoğlu, “Gerek ikili düzeyde gerekse Azerbaycan’la birlikte üçlü düzeyde atacağız adımlar var. Önümüzdeki süreçte enerji şirketlerimiz arasında görüşmeler gerçekleştireceğiz. Uluslararası bilgi güvenliği konusunda da bir anlaşma imzalama konusunda hemfikir olduk. Arkadaşlarımız taslak üzerinde müzakereleri sürdürecek” dedi.



‘ARZUMUZ, TÜRKMENİSTAN’IN DA TAM ÜYE OLMASI’



Çavuşoğlu, Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ile ilgili, “Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması bizleri çok memnun etti. Ama tabii bizim en büyük arzumuz, kardeş Türkmenistan’ın da Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olması ve zirvelere de ev sahipliği yapması. Bugün bunları da kendi aramızda değerlendirdik” dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Meredov ile daha yakın çalışma konusunda hemfikir olduklarını belirterek, mevkidaşını nisan ayında Antalya’da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti.



MEREDOV: TÜRKİYE HER SEFERİNDE DESTEK VERDİ



Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, görüşmeler hakkında, “Biz, iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek konusunda hemfikir olduk. İki ülke devlet başkanları tarafından, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gayret gösterildiği beyan edildi. İki ülkenin uluslararası kuruluşlar nezdinde iş birliği ele alındı. Bu konuda ben sevgili kardeşim Çavuşoğlu’na teşekkür ettim. Çünkü son 15 yılda Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatı çerçevesinde, sadece Genel Kurul tarafından 17 tane karar kabul edildi. Her seferinde de Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan’a destek verdi” diye konuştu.



Meredov, görüşmelerde güvenlik konusunun da ele alındığını belirtip, “İki ülkenin bu alanda uluslararası çalışmalara katkıda bulunması hususunda anlaşmaya vardık. Elbette bizim ülkemizdeki durumları ilettim. Özellikle, Afganistan’ın bugünkü durumu hakkında haberleri ilettim. Gelecekte, Türkmenistan ile Türkiye, Afganistan için destekleri ve yardımları devam ettirmek için iş birliği yapmakta. Türkmen tarafının hazırlığını ilettim” dedi.



‘TİCARİ KURULUŞLAR AKTİF EDİLMELİ’



Meredov, iki ülke arsındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin, “Ticari ve ekonomik iş birliği, ikili ilişkilerin önemli alanıdır. Bu nedenle görüşmelerde karşılıklı ticaret hacminin artmasının önemi beyan edildi. Bu bağlamda, ‘Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’, ‘Türkmen-Türk İş Konseyi’ ve benzeri kuruluşların aktif hale gelmesi gerektiği söylendi. İki ülkenin özel sektörleri arasındaki iş birliğine dikkat çekildi” diye konuştu.



Meredov, görüşmelerin verimli geçtiğini bildirerek Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. (