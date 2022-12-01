Bakan Çavuşoğlu, AGİT Bakanlar Konseyi toplantısında konuştu

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POLONYA, (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya’da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;

“Bu yıl Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü koşullar altında bir araya geldik. Toprak bütünlüğüne, egemenliğe ve siyasi bağımsızlığa saygı, Birleşmiş Milletlerin özünde yer alır ve AGİT’in kurucu ilkelerinden biridir. Güvenin azalması, AGİT’i varoluşsal bir krizle karşı karşıya getirdi. Bu da derin bir kutuplaşmaya neden oldu. Uluslararası düzene yine sıfır toplamlı yaklaşımlar hakimdir. Aynı zamanda AGİT’in daha kutuplaşmış soğuk savaş döneminin bir ürünü olduğunu hatırlıyoruz. Helsinki Nihai Senedi’nden neredeyse yarım yüzyıl sonra AGİT, çatışma döngüsünü yönetme konusunda deneyim kazandı. AGİT’in kapsamlı güvenlik yaklaşımının özü olan bu doğuştan gelen güçleri yeniden etkinleştirmeliyiz. Bu organizasyonun temelinde uzlaşı ilkesinin yattığını da unutmamak gerekir.”

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