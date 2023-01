Bakan Bilgin, Lefkoşa’da Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı’na katıldı

- Reklam -

Vahdet AYAZ, (DHA)- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ‘Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı’ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında her iki ülkeden komisyon üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da yer aldığı toplantıda çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliği görüşüldü ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Bilgin, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye statüsü ile girmesinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, “Bu bizim için anlamlı olduğu kadar Batılılar açısından, sömürgeciler açısından da çok anlamlıdır. Onlar da bunun ne anlama geldiğinin farkındadırlar. Onun için bu tavra karşı onların da geliştirdikleri politikalar var. Bugünlerde de bu politikaların yansımalarını Kıbrıs dahil Türk ülkelerinde görmekteyiz ama bunlar bizi endişeye sevk etmiyor. Çünkü bugün artık Türkiye güçlü bir ülke” diye konuştu.

Türkiye ile kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin bu dönem şartlarında modernize edilerek altyapısının daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

“Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor. Yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalistleri yenerek Türkiye’yi bağımsızlaştırdığı süreç daha devam ediyor.”

Bilgin, Türkiye’deki çalışma hayatında olan sosyal sigorta ile sağlık sigortası sistemlerinin KKTC’de gerçekleşebileceğini düşündüklerini kaydederek bu iki alanda tecrübenin KKTC’ye aktarılacağını söyledi.

“SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) KKTC’nin siyasi anlamda tanınması yönünde yaptığı çağrı sonrasında yeni bir döneme girildiğini söyleyen Taçoy, şunları aktardı:

“İşte bu bilinçle hareket ederek ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alanda daha da ileriye taşımak, mevcut eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmak ve sadece siyasi anlamda değil her alanda kabul gören bir devlet yaratmak zorundayız. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz.”

KKTC ile Türkiye’nin ilişkilerinin her dönem üst seviyede olduğunu belirten Taçoy, “Türkiye’nin imkan ve kapasitesinin yanı sıra deneyimleri de bizler için son derece önemlidir. Çalışma yaşamına ilişkin olarak devam eden bağlarımızı güçlendirirken, çalışma ilişkileri, istihdam ve sosyal güvenlik konularında karşılıklı deneyimlerimizi de paylaşacağız. İki ülke arasında önceden imzalanmış olan ‘Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması’na nasıl daha fazla işlerlik kazandırabiliriz ve işbirliklerimizi önümüzdeki dönemde nasıl daha da artırabiliriz, temel meselemiz budur ve çıkış noktamızı bu amaç oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KKTC’DE BULUNAN TÜRKİYE VATANDAŞLARI, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINDAN YARARLANABİLECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy düzenlenen tören ile iki ülke arasındaki protokolü imzaladı.

Törende konuşan Bakan Bilgin, Türkiye olarak KKTC halkının refahı, çalışanların mutluluğu ve iş yaşamındaki huzurlarının kendileri için önem taşıdığına vurgu yaparak, Türkiye’nin KKTC’ye elinden gelen her desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

İmzalanan protokolle KKTC’de bulunan Türkiye vatandaşlarının, sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanacağını, geleceğe birlikte güven, huzur içinde yürüyeceklerini ifade eden Bilgin, iki ülkenin bu alanda daha iyi adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da çalışma ve iş yaşamına ilişkin rahatlatıcı uygulamaları gündemlerinde tutacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından artık yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu yeni dönemin ihtiyacı olan güçlü düzenlemeleri yapmak ve hayata geçirmek en temel görevimizdir. Bunu yapacak siyasi iradeye sahibiz. Çalışan ve üreten insanlara sahip bir ülke olmanın avantajını her zaman kullanacağız. Üretmenin sadece özel sektörün değil kamunun da bir görevi olduğunu unutmadık ve bunu asla göz ardı etmeyeceğiz. Çalışmalarımız sadece özel sektöre yönelik olmayacak. Kamunun da üretmesi ve verimliliğinin artması için ciddi çalışmalarımız olacak.”

Taçoy da Türkiye ile imzaladıkları protokolle yarınları gelecek nesillere tesis etme yolunda önemli bir adım attıklarını belirterek, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -