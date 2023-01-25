Bakan Bilgin: EYT’nin maliyeti EN FAZLA 150 MİLYAR LİRA

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin maliyetinin en fazla 150 milyar lira olacağını, bu hafta Meclis’e gelmesini beklediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, ödenmemiş sigorta pirim borçlarının yapılandırılması çalışmasına ilişkin, “Yapılandırma, Hazine Bakanlığı’nın hazırladığı bir çalışma; ama SGK prim borçları da bu kapsam içinde olacak” dedi.

EYT düzenlemesinin maliyetine değinen Bilgin, “Bazıları diyor ki ‘300 milyar lira’, bazıları ‘200 milyar lira’. Nasıl hesap yapıyorlar, bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben ‘150 milyar lira’ diyorum; ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar lira arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz, kaç kişi müracaat edecek. Adama ‘Emekli olma’ ya da ‘Hemen emekli yapayım seni’ mi diyecek?” diye konuştu.

Bakan Bilgin, düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesini tahmin ettiğini söylerken grupta milletvekillerinin görüştüğünü, üzerinde konuşulan kanun teklifinin de komisyonda tartışılacağını kaydetti. Bilgin, bu süreçte içerikte değişilik olmasının beklenmediğini de aktardı.

‘BİN GÜN EKSİĞİN VARSA ÇALIŞACAKSIN’

EYT kapsamındaki borçlanmaların yapılandırma kapsamında olmayacağına değinen Bilgin, “Onun borçlanması tamamen bizim meri, yaşanılan kanunumuza göre yapılan bir şey. ‘5 bin, 9 bin prim gününü dolduramıyorum ya da bin gün eksiğim var, yapılandırayım’ diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok” dedi.

Bakan Bilgin, Bağ-Kur’lular için ihya devreye girip girmeyeceği sorusuna, “EYT için giremez. EYT’de bilfiil çalışmış olmak gerekir” yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, şu anda yazılıp çizilenlerin doğru olamadığını belirterek, “Herkes aklına geleni yazıyor. Nasıl hesaplıyorlar bazen şaşırıyorum. Gazeteciler yazıyor, kamuoyunda konuşuluyor falan. Onu da anlayabilirim, herkesin uzmanlık alanı değil. ‘Uzmanım’ deyip çıkıp eline kalem alanlar tahtaya geçiyor televizyonda hesap yapıyor. O adamların çoğu yanlış yapıyor. Gerçek ortaya çıktıktan sonra öğrenirler” diye konuştu.