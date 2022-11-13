Bakan Bilgin EYT şartlarını açıkladı

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT’den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil” dedi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.



ÇOCUK İŞÇİ SAYISINDA DÜŞÜŞ



Bakan Bilgin, çocuk işçiler ile ilgili, “Yıllar itibariyle özellikle çocuk işçiliğindeki rakamlarla ilgili yanlış bilgiler verildi. 1994 yılında yüzde 15.2 olan çocuk işçiliği oranı 2022 yılında yüzde 3 civarında. Mücadelenin bir netice verdiğini, bu yaklaşımın bir netice verdiğini görmemiz lazım” dedi. ​Bakan Bilgin, kadın istihdamına yönelik sorulara ilişkin, “Kadınların iş gücüne katılımı arttıkça istihdam edilme oranlarının da arttığını görüyoruz. 2000’li yılların başında kadın çalışanlarımızın sayısı 6 milyonken bugün 9 milyon emekçi kadın var” yanıtını verdi.



EYT’DE YIL VE PRİM DEĞİŞMİYOR



Bakan Bilgin, milletvekillerinin EYT ile ilgili sorularına şöyle yanıt verdi:



“EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, bugün tespit ettiğimiz 1,5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, ‘prime takılanlar’ gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.”



Bakan Bilgin, yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişinin de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacağını söyleyerek, “Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme. Sınır koyan bir düzenleme değil” açıklamasında bulundu.



Görüşmelerin ardından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2023 Yılı bütçesi kabul edildi.