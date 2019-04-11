Bakan Bey: 63 milyar lira nerede?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyük umutlar bağlanan yeni ekonomik programı anlatırken büyük bir hata yaptı ve 63 milyar lirayı unuttu. Unuttuysa, yanlışlık yapıldıysa nerede bu para?

Açıklayalım: Bakan Albayrak, yapısal reform programında öncelikli olarak bankacılık sisteminin finansmanına değindi. Bakana göre; şu anda bankacılık sisteminde 276 milyar liralık riskli krediler var yani toplam kredilere oranı yüzde 11 düzeyinde



Bu kredilerin 107 milyar lirası yapılandırma kapsamına alınmış, zorlukla ödeniyor ya da ödenmeye çalışıyor.



Banka kredilerinde yasal takibe düşmüş, batık tutar (şimdilik) 106 milyar lira, başka bir deyişle yaklaşık 21 milyar dolar.



Buraya kadar tamam. Peki, bu rakamlara göre, genel toplamda geriye kalan 63 milyar lira nerede? Bakanın konuşma metnini defalarca okudum, sınava girsem tam puan alacak kadar detayına indim ama bu 63 milyar lirayı bulamadım.



Böyle koca bir rakam nasıl atlanır, nasıl gözden kaçar, bilemedim.



Acaba son düzeltmeler yapılırken metinden sehven mi silindi? Silindiyse neyin karşılığına yazılmıştı? Yoksa banka bilânço hesaplarında farklı kalemlerde gösterildiği için mi ortaya çıkarılamadı?



MAKYAJLI PROGRAM



Ya da batık kredi miktarını düşük göstermek için Bakan Bey de sunumunda bankalar gibi “makyaj” mı yaptı?



Belki de metni hazırlayanların dikkatsizliğidir desek bu daha da vahim.

İyi de arkadaş, 63 milyar lira paradan bahsediyoruz üstelik bankacılık sistemine ait. Küçük bir rakam olsa neyse diyeceğiz ama böylesine fahiş bir hata yapılır mı hem de çok iddialı bir program açıklanırken?



Hadi diyelim yapıldı da nerede bu para? Acaba bankaların borçlarından kurtulmak için varlığa dayalı menkul kıymet olarak adlandırılan kaleme mi yazıldı? Böyle ise batığınız 169 milyar liraya çıkar.



Başka yönden bakalım acaba hesap şu muydu?

Batık kredi tutarı genel içindeki payı, yüzde 4.2. Bu tutar yüzde 6’ya, yani 150 milyar liraya ulaşabilecek. Belki bu rakam üzerinden projeksiyon yaparken 44 milyar lira silindi. Geriye kalan 19 milyar lirayı da bankaların batıklar için ayırdığı (şu anda 72 milyar lira ayrılmış) karşılığa sayarsak bu hatayı tarif edebiliriz.



Şu da olabilir: batık kredilerde örneğin sadece şirketlerin ticari borçları alınmış olabilir. Gerçek kişilerin yani vatandaşın konut, taşıt, kredi kartı gibi borçlarının yani takibe düşmüş batık borçlarının toplamı mı bu 63 milyar? Belki de bu saklanmak istendi? Bu da bizim zorlamamız olur ama net açıklamayı Bakanın yapması gerekiyor.



Şunu ekleyelim: eğer tutarlı, piyasalarda, yabancının ve vatandaşın gözünde destek toplayıcı, güven artırıcı bir programı, düzenlemeleri uygulamaya sokmaya karar veriyorsanız tepeden tırnağa en ince ayrıntısına kadar hazırlık yapmalısınız.



Yola kayıp veya nerede olduğu açıklanmayan 63 milyar lira ile çıkıyorsanız (bir hata, unutkanlık, bir yanlışlık yapılıyorsa) diğer rakamlara nasıl güveneceğiz?