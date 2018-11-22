Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mali disiplin temel çıpamız olacaktır.

Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek, etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. Sözlerine şöyle devam etti: “Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.”