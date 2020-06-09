Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Euroclear ile yaptıkları iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların TL, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini belirtti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.