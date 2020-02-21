Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin’de katıldığı ‘Mardin İş Dünyası Buluşması’ toplantısında, Türkiye’nin yeniden güçlü büyüme sürecine girdiğini söyledi. Bakan Albayrak, “Büyümede hedefimiz, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam, daha fazla katma değerli üretime dayalı yeni bir modele geçiyoruz. Bu kapsamdaki politikalarımızla, reel sektör 1’inci sırada. 2020 yılından itibaren artık bu süreç değişiyor. Kimse merak etmesin, Türkiye’yi istihdama, ihracata, katma değerli üretime dayalı bir model ile büyüteceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Mardin İş Dünyası Buluşması’ toplantısına katılmak üzere kente geldi. Artuklu Üniversitesi’nde yapılan toplantıya Hazine Bakanı Berat Albayrak, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantıda, açılış konuşmasını yapan Bakan Albayrak, İdlib’de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan2 askere Allah’tan diledi. Albayrak, “Almanya’da bu sabah hayatlarını kaybeden soydaşlarımıza ve İdlib’de 2 şehidimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimiz ve yaralılarımızın ailelerine rabbim sabırlar ihsan etsin. Mardin her geçen gün daha da güzelleşiyor, daha da gelişiyor. Özellikle devlet ve milletin kucaklaştığı ve bölgenin üstüne kara bulut gibi çöken terör örgütünün izleri buradan kazındıkça, hem Mardin, hem de bölgemizin diğer şehirleri de daha da güzel bir çehreye, huzura kavuşmaya devam ediyor. Etrafımızdaki coğrafyaya bakıyoruz sıkıntılar var. Bölgemizde 20 yıldır, Suriye’de, Irak’ta, İran’da görüyoruz. Kim bu sıkıntıyı, kim bu terörü, kim bu anarşiyi ihraç ediyor. Kim bunu bölgesel istikrarsızlığı destekliyor, toplumuz bunu biliyor ve görüyor. Nesil özelinde de bir değişim ve dönüşüm var. Gençler özelinde de bunun iletişimini doğru anlatarak Türkiye’nin normalleşmesine, daha da güçlenmesine hep birlikte katkıda bulunarak daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.