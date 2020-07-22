Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan Pilotaj Bölümü’nde öğrenciler, 5 yıl boyunca çeşitli teorik ve pratik eğitimler alıyor. Pilotluk eğitimi için 400 bin TL ila 700 bin TL arasında para ayıran öğrenciler, mezun olduklarında yüksek maaşlarla iş bularak, kısa sürede bu masraflarından daha fazla para kazanabiliyor.