1768’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı 6 yıl devam etmiş, III. Mustafa’nın biriktirdiği paralarla toplanan derme-çatma ordu tam bir hezimete uğramıştı. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Kırım’ın elden çıkışına kapı hazırlamıştı. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın ihtilafa sebeb olan 3 maddesi 1779 yılında İstanbul’da Aynalıkavak Sarayı’nda yapılan bir tenkihname ile açık hale konulmuştu. Buna göre Kırım Hanı olarak atanan kişiye Müslümanların halifesi olan Osmanlı Padişahı tarafından “menşur” gönderilecek ve atama onanmış olacaktı. Bu anlaşmaya göre Rusya 3 ay içerisinde Kırım’dan askerini çekecekti.