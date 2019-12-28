Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken Şırnak’tan güzel bir mesaj vermek istediğini belirterek, konut faizini 0.20 puanlık düşüşle 0.79’a çektiklerini açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a geldi. Ticaret ve Sanayi Odası’nca Şırnak Üniversitesi’nde düzenlenen İş Dünyası Buluşması’na katılan Bakan Albayrak, ‘Değişim başlıyor’ adı altında bir sürece başladıklarını ve bu kapsamda 11’inci il olarak Şırnak’ı ziyaret ettiğini belitti. Şırnak için elinden geleni yapacağını aktaran Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Anadolu’daki kobilerimizi, sanayicilerimizi, iş adamlarımızı şehir şehir gezerek, bir araya gelerek, sorunlarını tekliflerini dinledik. Şırnak kadim Anadolu medeniyetimizin ilim irfan yuvalarından bir tanesi. Ve maalesef terör örgütünün bölge halkı üzerinde kurduğu baskı ve yıldırma politikaları sebebiyle hizmetten hak ettiği güzelliklerden önemli bir süre mahrum kaldı. Ama Allah’ın izni ile o günler geride kaldı.

17 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin her köşesini ihya etme gayreti içerisinde olduk. Ve bizim bu gayretimizi takdir eden Şırnaklı kardeşlerimiz 31 Mart seçimlerinde yumruklarını masaya vurarak dedi ki artık topluma, milletin iradesine karşı kem vurmaya çalışanlara karşı Şırnak’ın hizmetsizliğe, gözyaşına, korkuya mahkum etmek isteyenlere karşı ‘Yeter’ dedi. İnşallah Şırnak 31 Mart itibari ile bölgede değişim ve dönüşümün öncü illerinden bir tanesi olacak.

Bizler de inşallah Şırnak’ın tüm bu anlamda eksikleri giderme noktasında hızlıca ilerleme adına ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Şırnak’ın, Şırnaklı kardeşlerimizin refahı, huzuru için elimizi taşın altına koyacağız. Güvenlik politikalarımız, operasyonlarımız hamdolsun devam ediyor sınırda, sınır ötesinde. Allah’ın izni ile bu istikamette güçlü irade olduğu sürece Şırnak’ı güzel yarınların beklediğini ifade etmek istiyorum.”