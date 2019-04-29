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29 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor" dedi.
Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, “Ekonomide aldığımız aksiyonlar, Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşallah 2’inci çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve yapısal dönüşüm adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” dedi.

Bakan Albayrak’ın paylaştığı, ‘Ekonomik güven endeksinde yükseliş sürüyor’ başlıklı görselde ise şunlar kaydedildi: “Ekonomik Güven Endeksi, Mart ayında 81,9 iken Nisan ayında yüzde 3,4 oranında artarak 84,7 oldu. Tüketici Güven Endeksi aylık yüzde 6,9 artarak 63,5 oldu. Reel Kesim Güven Endeksi yüzde 0,7 oranında artarak 100,0 değerine ulaştı. Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine yükseldi.”

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