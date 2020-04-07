HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dar gelirli 2.1 milyon aile için 1000 lira yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplam 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız” dedi. Bakan Albayrak ayrıca, iş yerlerinden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin sosyal medya sitesi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, hesabından paylaştığı video ile koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Hiçbir vatandaşın işini kaybetmemesi için mücadele sürdürdüklerini kaydeden Albayrak, “Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın gelirini güvence altına alma ve kayıplarını telefi etmek için neler yapabiliriz, bu manada canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 2.1 milyon aile için 1000 lira yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmamız neticesinde bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Toplam 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA MAAŞ DESTEĞİ BAŞLATACAĞIZ’

Esnaf ve KOBİ’ler ile çalışanların salgın nedeniyle mağdur olmaması için alınan önlemleri sıralayan Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Esnafımız için mücbir sebep kapsamına giren firmalarımızı ve KOBİ’lerimiz için vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkanını kapatan veya işleri yavaşlayan esnafımıza kısa Çalışma Ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş, esnafımızın yanında çalışanların maaşlarının büyük kısmını ödeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreç, Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran esnafımızın yanında kısa çalışma ödeneğine başvuramayan esnafımız içinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız. Ayrıca Halkbank aracılığıyla hazine destekli düşük maliyetli esnaf destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi itibariyle 180 bine yakın esnafımız, bu desek için yaklaşık 46 bin esnafımız da paraf ticari kartı için başvurdu. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza ki bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak olan esnafımız olacak, 25 bin lira finansman sağlandı, dün itibariyle. Bunun yanında 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Bu vesileyle dün itibariyle toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteğini de esnafımıza kullandırmış olduk. Yine KOBİ’lerinmiz için KGF aracılıyla İşe Devam Desteği’ni devreye almıştık. Dün itibariyle yaklaşık 51 bin 650 firmamız işe devam desteğine başvurdu. Pazartesi itibariyle 23 bin firmaya 20 milyar liralık bir tahsiste bulunduk. Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Dün itibariyle 2.8 milyar liralık finansman, KOBİ’lerimizin hesaplarına geçti. 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. Bu manada dün itibariyle 3.7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda da ödemelere bu hafta itibariyle başlıyoruz.”

Bakan Albayrak, vatandaşların talep ve görüşlerini anlık takip ettiklerini belirterek son bir haftalık süreçte 10 bine yakın şikayet ve talebin incelenip tek tek dönüş sağlandığını söyledi. Kamu bankalarının genel müdür ve genel müdür yardımcılarının her gün TV ekranlarında sürece ilişkin bilgilendirmede bulunduğunu kaydeden Albayrak, özel bankaları da süreçte daha etkin olmaya davet etti.