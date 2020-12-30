Bakan Akar’dan sınır birliklerinde inceleme/ Fotoğraflar

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İkinci el araçta hava yastığı tehlikesi… Hava yastığı yerine bez ve...
Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – SON günlerde hareketlenen ikinci el otomobil alım satımında yoğunluk oluştu. Hasarlı, kaza yapan araçlar da onarılıp...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Denetimlerde izin kağıdı olmasına rağmen, motosiklete kasksız binen kişiye...
Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir plazanın teras balkonunda meşale yakıp sosyal mesafe ile maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yapan gruba, toplam...