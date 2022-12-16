Bakan Akar’dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na ziyaret

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İSTANBUL(DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na geldi. Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Özdem Koçer’den faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçakları Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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