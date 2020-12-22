Bakan Akar: Yaptırım kararının, NATO ittifakını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz/ Fotoğraflar

Uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer’ın daha sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Aynı zamanda pandemi döneminde stresle birlikte üstümüzdeki baskının sağlıklı uykuyla azaldığını görüyoruz. Bu nedenle uyku hijyenine dikkat edilmeli, en geç saat 22.00-23.00 gibi uyumalıyız” dedi.