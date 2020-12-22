Bakan Akar: Yaptırım kararının, NATO ittifakını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz/ Fotoğraflar

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)- BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasında 4 ayrı iş yerinden toplam 30 bin lira değerinde malzeme çalan A.A. (26), polis tarafından yakalandı. A.A.’nın...
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