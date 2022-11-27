Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde gece boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların ardından sabah sınır hattına hareket etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na giden Akar, buradan 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti. Bakan Akar’ın, TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor. (DHA)

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