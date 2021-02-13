Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şırnak’ta/ Fotoğraflar

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Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek, ayağa kaldırdılar
Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de taşıdığı aşırı yüke dayanamayan at, yere yığıldı. Sahibi ile çevredekiler ise, atı ayağa kalkması için başına su...
Diyarbakır’da ailelerin silah, sopa ve taşlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Bursa'da, Murat Bahadır'ı silahla vurularak öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçan cinayet şüphelisi Erman Ö. yakalanarak Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...
Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N’Soumer, Tekirdağ’da
Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(TEKİRDAĞ), (DHA)- CEZAYİR’in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ‘Lalla Fatma N’Soumer’ isimli dünyanın en büyük LNG gemisi,Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan...