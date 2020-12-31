Bakan Akar: Terörü bitirme konusunda kararlıyız/ Fotoğraflar

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Ankara’da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 310 litre etil alkol ve 146 şişe sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına...
308 jandarmayla, yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da yılbaşı öncesi 308 jandarma personelinin katılımıyla 610 iş yerinde sahte ve kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi. 16 şişe kaçak viski ele...
KKTC, 46 yıl sonra 14 şehidini daha toprağa verdi
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 14 Ağustos 1974 yılında EOKA-B tarafından yapılan katliamlarda şehit edilen, toplu mezarda kemikleri bulunup, kimlikleri tespit...