Bakan Akar: Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu

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Caner ÜNVER/ ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile ‘Pençe-Kılıç Harekatı’nı, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. Akar, “Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın yapıldığını açıkladı. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirilen harekatta, planlama ve icra aşamalarında çok hassas davranıldığı vurgulandı.

BAKAR AKAR’IN TALİMATI İLE UÇAKLAR HAVALANDI

Harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın karşıladığı Bakan Akar ile TSK komuta kademesi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne indi. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’dan harekata ilişkin brifing alan Akar’ın, “Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı’nı başlatıyoruz” talimatının ardından uçaklar, üslerinden havalandı. Hedefler tam isabetle vurulduktan sonra uçakların üslerine emniyetli döndüğü kaydedildi.

BAKAN AKAR TELSİZDEN PİLOTLARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, harekatın sonunda Pençe-Kılıç’ta görev alan pilotlarla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekat Merkezi’ne telsizden hitap etti. Başarıyla tamamlanan hava harekatından dolayı personeli tebrik eden Akar, “Pençe-Kılıç Harekatı’nı da başarıyla tamamladınız. Ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımız, pilotlarımız başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarımız kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri candan kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz. Maksadımız, 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşılığını vermek” dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİN KANINI HİÇBİR ZAMAN YERDE BIRAKMADIK’

TSK’nın tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu harekatın da hem planlama hem icrasında masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri alarak buna uygun harekat düzenlediğini söyleyen Bakan Akar, “Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depolar büyük bir başarıyla tahrip edildi. Bunları yakından takip ettik. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu, tahrip edildi. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. TSK’mızın pençesi, bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna muktediriz. Şehitlerimizin, masum insanların kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK’mız tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kastedenlerden yaptıklarının hesabını bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Akar, mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı ile devam ettiğini belirtti.

Harekata katılan pilotlar da Bakan Akar’ın sözleri sonrası telsizden, Türk hava sahasının ve Türkiye sınırlarının her zaman emniyette olacağını söyledi. Akar da pilotları bir kez daha tebrik ederek emniyetli uçuş temennisinde bulundu. (DHA)

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