Bakan Akar: Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu (3)

- Reklam -

‘HAREKATTA 70’E YAKIN HAVA ARACI GÖREV ALDI’

MSB’den Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA-SİHA’larla birlikte 70’e yakın hava aracının görev aldığı harekatta, teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi” denildi.

‘ECRİN’ VE ‘YAĞMUR’UN İSİMLERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ VURAN BOMBALARIN ÜZERİNDE

Akıncı Taarruzi İHA’nın da harekatta görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı (Aynularab), Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vuruldu. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye’nin kuzeyindeki Arap Pınarı’nın (Aynularab) da yer alması dikkati çekti. TSK’ya ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri vurdu. Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89’a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi’nde 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.​​​​​​​ Öte yandan İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur’un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun beğeni aldı.” (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -