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Bakan Akar, sağlık personeli ile bir araya geldi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleşen buluşmada, huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye’de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı. Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personellerini rahmet, gazileri minnetle yad etti.

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