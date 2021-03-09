Bakan Akar, Romanya’da Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaret etti (2)

SAVUNMA BAKANLIĞINA GEÇTİ

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Romanya’da, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığına geçti. Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca tarafından karşılanan Bakan Akar için burada askeri tören düzenlendi. İki Bakan’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Bakan Akar’ın tören kıtasını Rumence ‘merhaba’ diyerek selamlamasının ardından karşılama töreni resmî geçitle sona erdi. Törenin ardından her iki Bakan baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi. Bakan Akar, gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek, Romanya’nın önemli bir müttefik olduğu ve iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığını belirtti. Askerî eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu belirten Bakan Akar, Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalmasının önemine vurgu yaptı.

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