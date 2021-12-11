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Ana Sayfa Güncel Haberler Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi/ Fotoğraflar
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