Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi/ Fotoğraflar

İlmin, irfanın merkezi haline gelen ve kütüphane denilince gençlerin tercihi haline gelen Mamak’a ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Keyifli bir ortamda okuma yapmak isteyenlerin, sınavlara hazırlananların uğrak noktası olan Mamak’ın kütüphanelerinden yıl boyunca 100 bin 767 kişi faydalandı.