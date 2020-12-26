Bakan Akar, Libya’ya gitti (5)

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile gittiği Libya’da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine katıldı. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın da katıldığı tören, ulusal marşın çalınması ile başladı. Harp Okulu öğrencilerinin gösterileri ve resmi geçidin ardından tören sona erdi.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenler, Libya Savunma Bakanı Nemruş, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri, İçişleri Bakanı Başağa’nın yanı sıra Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından tebrik edildi.

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