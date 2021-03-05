Bakan Akar: Kazanın olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatvan’da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasıyla ilgili “İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’da 8’inci Kolordu Komutanlığına gelerek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ‘Cougar tipi’ helikopterin kaza kırıma uğradığını belirterek, kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktardı. Bakan Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi” diye konuştu.

‘İNCELEMELERE BUGÜN BAŞLANACAK’

Bakan Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

“İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.”