Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoon’ı bakanlıkta kabul etti. Karşılama törenin ardından Akar ve Saadoonn baş başa, heyetleri de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alındı. Akar tarafından; Türkiye’nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milletin ve sınırların güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi.

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