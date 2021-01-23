Bakan Akar: İnşallah milli muharebe uçağımızı yapacağız / Ek fotoğraflar

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de tuhafiyeci Mahide Çalışır (42), yurtta kalan 0-3 yaş arası çocuklar için yelek ve patik ördü. İş yerine gelenlerin de desteğiyle 100’ün üzerinde...