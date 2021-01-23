Bakan Akar: İnşallah milli muharebe uçağımızı yapacağız / Ek fotoğraflar

İlkay DİKİCİ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) – PIRLANTA almak isteyenlere uyarılarda bulunan pırlanta satıcısı Coşkun Gençoğlu, “ Alıcılar özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler....
Müslim SARIYAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kalp krizi nedeniyle ölen sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ardından hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyen Derman Bakır'ın (25) intiharıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor....
Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de tuhafiyeci Mahide Çalışır (42), yurtta kalan 0-3 yaş arası çocuklar için yelek ve patik ördü. İş yerine gelenlerin de desteğiyle 100’ün üzerinde...