Bakan Akar, Hira’yı Ankara’ya davet etti

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Anıtkabir’i çok görmek isteyen 9 yaşındaki Hira Karahan ve ailesini Ankara’ya davet etti. Hira’nın, Ankara’ya yolculuk için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Yüksekova’da oturan Mehmet Şerif Karahan, pandemi ve ekonomik imkansızlık nedeniyle Ankara’ya götüremediği kızı için çok görmek istediği Anıtkabir’in kardan maketini yaptı. Karahan’ın, evinin bahçesinde Aslanlı Yol ile birlikte inşa ettiği kardan maket, büyük ilgi gördü. Hira’nın Atatürk sevgisine ilişkin haberlerin basında yer alması ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekete geçti. Akar, kızını mutlu edebilmek için 10 gün boyunca uğraşarak Anıtkabir maketi yapan Mehmet Şerif Karahan ve kızını Ankara’ya davet etti.

BAKAN AKAR’DAN DAVET

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hira Karahan’ın Cumhuriyetin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü çok sevdiği, en büyük hayalinin de Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etmek olduğuna dikkat çekildi. Hira’nın babası Mehmet Şerif Karahan’ın, kızını mutlu edebilmek için kardan Anıtkabir yaptığı hatırlatılarak, “Baba Mehmet Şerif Karahan bu işi o derece önemsemiş ki Anıtkabir’e çıkan Aslanlı Yol’u bile özenle yapmış. Baba Karahan’ın görenleri şaşkına çeviren 10 günlük bu uğraşı, ülkemizin pek çok basın-yayın organı aracılığıyla milletimizin yüreğini ısıttı” denildi.

DAVETİ KABUL ETTİ

Hira ile ilgili haberleri okuyan Bakan Akar’ın, Hira ve ailesini Ankara’ya davet ettiğine dikkat çekilerek, “Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki kahraman silah arkadaşlarımız, Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın davetini iletmek üzere 9 yaşındaki Hira’nın evinin yolunu tuttu. Elindeki Türk Bayrağıyla arkadaşlarımızı karşılayan minik Hira, Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın selamını alarak Ankara davetini memnuniyetle kabul etti” denildi.

HEYECANLA ANKARA’YA BEKLENİYOR’

Açıklamaya göre Hira Karahan, kendisini ziyaret eden askerlere babasının kardan yaptığı Anıtkabir’i göstererek, çay ikram etti ve Atatürk konulu bir de şiir okudu. Hira ve ailsene bakanlık adına Türk bayrağı hediye edildi. Hira, “Komutanlarımız bize hediyeler verdi. Sayın Bakanımız bizi Ankara’ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hira’nın Anıtkabir’e yapacağı ziyaretle ilgili hazırlıklara başladığı belirtildi.

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