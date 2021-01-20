Bakan Akar: Erbil ile terörle mücadeleye yönelik işbirliği araziye olumlu yansıyacak

Irak, (DHA) –Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak resmi temaslarında önemli açıklamalarda bulunarak, “Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hululis Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a yaptığı resmi ziyareti tamamladı. Bakan Akar ziyareti kapsamında 36 saat içinde aralarında merkezi ve bölgesel yönetimin liderlerinin de bulunduğu 9 önemli görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar heyetler arası toplantılara başkanlık etti. Milli Savunma Bakanı Akar, programının sonunda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

BİRÇOK KONUDA MUTABIK KALDIK

Millî Savunma Bakanı Akar, programının sonunda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda yoğun temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Akar, “PKK terör örgütü ile mücadele ve güvenlik konuları başta olmak Türkiye ve Irak arasındaki konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerin sonucunda görüşlerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten memnun olduk. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuları da önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle hem Irak’ın hem Türkiye’nin güvenliği bakımından alınması gereken tedbirleri almak konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi: “Bizim için esas olan Türkiye-Irak sınırının güvenliği ile bölgedeki vatandaşlarımızın rahat ve huzuru. Bu konuda kararlı olduğumuzu bir kez daha burada ifade ettik. Terörle mücadele konusunda, başta PKK ve onlara yardım edenler dâhil gerekli faaliyetleri yapacağımızı ve bunlara son verme konusunda azimli, kararlı ve buna muktedir olduğumuzu da muhataplarımıza uygun şekilde ifade ettik. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Şu anda PKK terör örgütüne çok ciddi baskı uyguladığımızı, onları âdeta adım adım takip ettiğimizi, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar bu mücadelemizin devam edeceğini, artık ülkemizi, asil milletimizi bu beladan kurtaracağımıza yönelik kararlılığımızı da bu görüşmeler sırasında tekrar tekrar dile getirdik.”

ARAZİYE OLUMLU YANSIYACAK

Bakan Akar açıklamasına, “Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ortak bir operasyon olasılığı hakkında değerlendirme yapan Bakan Akar “Başlangıçtan bugüne böyle bir şey söylemek yerine, karşılıklı bilgi alışverişimizi sürdüreceğiz, bilgi değişimi konusunda uygun mekanizmaları kuracağız. Bu çalışmalarımızın etkinliğini artırmak için de iş birliğimizi gece-gündüz sürdüreceğiz. Bu konuda taraflar iradelerini ortaya koydular. Bu konuda özellikle bölgesel yönetimin iradesinin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer olduğunun da altını çizerek belirtmek istiyorum” dedi.

SİNCAR’DAKİ TERÖRİST VARLIĞI

Sincar’daki son duruma ilişkin değerlendirme yapan Bakan Akar, “Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gündeme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. ‘Önümüzdeki dönemde alınacak bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak’ diye bilgi verdiler. Olayları yakinen takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik” dedi.