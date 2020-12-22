Bakan Akar: En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz / Fotoğraflar

Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Belediyesi Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile kendisi gibi belediye çalışanı olan 1 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla...