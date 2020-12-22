Bakan Akar: En son teröristi de etkisiz hale getirip bu işi bitireceğiz / Fotoğraflar

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Bodrum Belediyesi’ndeki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı şüphelisi serbest
Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Belediyesi Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile kendisi gibi belediye çalışanı olan 1 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla...
Burdur’da sokak köpeklerinin öldürüldüğü iddiası
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Hayvan Dostları Derneği, yapılan yazılı açıklamayla belediye tarafından toplatılan sokak hayvanlarının öldürüldüğünü iddia etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise iddiaların asılsız...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Anıl...
Aralık ayında denize girdiler
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde yaşayanlar aralık ayının son günlerinde denize girdi. Vatandaşlar, Demre'de bitmeyen tatilin keyfini çıkarttıklarını söyledi. Demre merkezindeki Kum Dağı mevkisinde...