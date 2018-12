Bakan Akar; “Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, KKTC’ye karşı hiçbir emrivakiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir önlemin geçerliliğinin ve yaşama talihinin olmadığını da yeniden tekrar dile getirdik.

Biz iyi komşuluktan, dostluktan, barıştan, istikrardan yanayız. Buralarda yaşayan insanların barış, huzur, refah içinde yaşamasından yanayız ancak bunun dışında da hiçbir şekilde, her ne değerine olursa olsun, haklarımızdan katiyen ödün vermeyeceğimizi her insanın bilmesi, aklını başına alması lazım. Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması lazım aksi halde bunun değerinin ağır olacağını her insanın bilmesi lazım” dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar ve Pakistan’daki temaslarının sonrasında Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitti. Hamid Karzai Havalimanı’nda Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve başka Türk ve Afganistanlı yetkililerce karşılanan Akar, ilk olarak Afganistan Türk görev Kuvveti Komutanlığında denetlemelerde bulundu.

Burada faaliyetlere ait brifing alan Bakan Akar, hemen sonra komutanlık çalışanı öğle yemeğinde bir araya geldi.

Son dönemde Türkiye’nin çevresinde önemli gelişmelerin olduğunu, bunların da her geçen gün hızlıca değiştiği; gelişmelerin de yakından takip edildiğini vurgulayan Akar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak dün olduğu gibi bugün de büyük bir dikkat ve hassasiyetle bizlere verilen görevleri en iyi biçimde yapmak, egemenlik ve bağımsızlığımızın devamını sağlamak, ülkemizin ve milletimizinuslararası haktan dünyaya gelen haklarını korumak ve kollamak için arkadaşlarımız gece, gündüz büyük bir azim ve kararlılıkla görevini yapıyor” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında, başka taraftan 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda üzerine düşen görevleri aralıksız yapmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, “81 milyonun güvenliği bizim için esastır. Burada herhangi bir ayrım, ayrılık, gayrılık katiyen ve kat’a söz konusu değildir” dedi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın yeni yapısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir tüm olarak bundan önce olduğu gibi, Anayasa çerçevesinde, yasalar istikametinde milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, FETÖ, PKK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü, son olarak terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da devam edeceğini belirtti.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Akar, “Hem planlama hem icra safhasında hiçbir ordunun, ülkenin göstermediği kadar sivil halka, masum insanlara, çevreye hasar vermemek için en dikkat, duyarlılık gösterilmiştir. Operasyonlardan sonra bir Musul’un, Halep’in, Doğu Guta’nın, Rakka’nın haline bakın bir de Afrin’in fotoğrafına bakın” diye konuştu.

“TERÖRİSTLER BULUNDUĞU MÜDDETÇE, IRAK’IN KUZEYİNDE DE OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK”

Terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki varlığına da dikkati çeken Bakan Akar; “Bunu Bağdat’la görüşüyoruz, oradaki ıraklı kardeşlerimize bunu anlatıyoruz birlikte operasyonunun yapılması konusunda, onlarla ortaklık yapmaya açık olduğumuzu yeniden tekrar söylüyoruz. başka taraftan da Irak’ın kuzeyinden gelip bizim güvenlik güçlerimizi, milletimizi öldüren, onları katleden bu alçakların oradaki varlıkları da bir gerçek. Onlar orada durduğu sürece bizim Irak’ın kuzeyinde de operasyonlarımızın devam edeceğini kendilerine söylüyoruz. Operasyonlarımız devam edecek.” dedi.

Sincar ve Karacak Dağı yerlerindeki terör amaçlarına yönelik düzenlenen hava harekâtını anımsatan Akar, “Bir söz çıkmıştı, ‘Teröristler Kandil’den taşınacaklar, Sincar’da yeni bir Kandil kuracaklar’. Bunun imkân ve ihtimali yok. Hiçbir şekilde, niçin ki Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna müsaade etmiyorsak, aynı biçimde Sincar’ın da herhangi bir biçimde ikinci bir Kandil olmasına katiyen müsaade etmemiz söz konusu değil” dedi.

“AKDENİZ’DE TÜRKİYE VE KKTC’YE KARŞI emrivakiye MÜSAADE ETMEYİZ”

Bakan Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve çıkarlarımızın de korunduğunu belirterek, bununla alakalı herhangi bir tereddüdün olmadığını belirtti. “Herhangi bir biçimde haklarımızdan ödün vermemiz söz konusu değil” ifadelerini kullanan Akar; “Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, KKTC’ye karşı hiçbir emrivakiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir önlemin geçerliliğinin ve yaşama talihinin olmadığını da yeniden tekrar dile getirdik.

Biz iyi komşuluktan, dostluktan, barıştan, istikrardan yanayız. Buralarda yaşayan insanların barış, huzur, refah içinde yaşamasından yanayız ancak bunun dışında da hiçbir şekilde, her ne değerine olursa olsun, haklarımızdan katiyen ödün vermeyeceğimizi her insanın bilmesi, aklını başına alması lazım.

Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması lazım aksi halde bunun değerinin ağır olacağını her insanın bilmesi lazım. Bu konuda her çeşit önlemimiz hazırlığımız vardır. Ülkemizin ve milletimizin hak ve hakını korumak yerine gereken her neyse bunların hepsi de yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilecektir. Hiçbir biçimde kıyılarımıza yakın mesafelerde, Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını, bunlardan dolayı herhangi yanlış hesaplara girilmemesi gerektiğini, bu biçimde bir yere varılmasının, bir şey elde faktörün mümkün olmadığını da her insanın bilmesi lazım.

Herkesin aklını başına toplaması lazım, herhangi bir serüvene sebebiyet vermemeleri lazım. Muhataplarımıza bizim en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır. Dolayısıyla gerginliği artırmanın hiç kimseye çıkarı yok. Ege’de, Akdeniz’de gerginliğin artırılmasından her insanın uzak durmasının ülkelerimizin lehine olduğunu da bir defa daha ifade etmek istiyorum.”

Kabil’de görevli bazı yabancı askerlerle de bir araya gelen Bakan Akar, hemen sonra Afganistan Savunma Bakanlığı’nı ziyaret etti. Burada askeri adetinle karşılanan Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami ile görüştü. Görüşmenin sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na geçen Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammad Ashraf bol ile bir araya geldi. Bakan Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid arkadaşım ile de bir görüşme gerçekleştirdi.