Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından personele hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Bakan Akar’ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti.

ERDOĞAN: SİZLER DOSTLARINIZA GÜÇ, DÜŞMANLARINIZA DA KORKU VERDİNİZ

‘Kardeş Yumruğu’ tatbikatının başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldunuz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza da inanıyorum ki korku verdiniz” diye konuştu.

Zorlu arazi ve hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye-Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah’ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.”

ALİYEV: BİRLİĞİMİZ SARSILMAZDIR, EBEDİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de “Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi ‘Kardeş Yumruğu’dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği” ifadelerini kullandı.