Bakan Akar: Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliğinin katkılarıyla Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ‘Karabağ Azerbaycan’dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü’ kitabının tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen programla yapıldı. Etkinliğe katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve caydırıcı olması için çalıştıklarını belirterek, “Kardeşimiz Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri için de aynı şey geçerli. Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz.” dedi.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov katıldı.

Azerbaycan topraklarının adil olmayan bir savaş sonucunda işgal edildiğini ifade eden Bakan Akar, “Hepinizin yakından bildiği ama dünyanın duymak ve görmek istemediği çok ciddi katliamlara, katillere, cinayetlere muhatap oldular. Bir kez daha cefa, işkence gördüler. Bu olaylar olurken Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, diğer ülkeler ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı maalesef bu konulara hiçbir şekilde duyarlılık, ilgi göstermediler, gerekli tedbirleri almadılar. Rusya, Amerika ve Fransa’nın eş başkanlık yaptığı MİNSK Grubu, bu konularda son derece duyarsız kaldı” diye konuştu.

Bakan Akar, tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye’den birine yönelik herhangi risk ve tehdit durumunda, tek yürek halinde buna karşı koymaya hazır olunduğunu vurguladı. İki ülke silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu için yoğun çalışma içinde olduğunu söyleyen Bakan Akar, bu çalışmaların büyük bir başarıyla devam ettiğini ifade etti.

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada ihtiyacı olan savunma sanayi konusunda yapılması gereken ne varsa onları bugüne kadar yaptık” diyen Akar, “Bundan sonra da inşallah azim ve kararlılıkla yapacağız. Türk’ün gücünü dünyaya gösteren Azerbaycan ordusuna bundan sonra herhangi bir şekilde kimsenin yan bakmasına imkân ve fırsat vermeyeceğiz” dedi.

‘BİZ SAVAŞMAK İÇİN DEĞİL, İSTİKRAR VE BARIŞ İÇİN VARIZ’

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın uzattığı barış elini tutmasını tavsiye ettiklerini belirten Bakan Akar, “Biz savaşmak için değil, caydırmak için varız. Biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız. Buna gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Bakan Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşmanın imzalanmasıyla bölgede barış ve istikrarın sağlanması, bütün Kafkasya’da bir barış ve huzur ortamının doğması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, “Azerbaycan bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptı, yapmaya devam ediyor. Biz bu manada Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmeye, iyileşmeye dönük ne varsa destekliyoruz. Bunun dışında çözümsüzlüğü körükleyen her türlü duruma karşı olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

‘BİZ SAVAŞTAN ÖNCE CAYDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve caydırıcı olması için çalıştıklarını söyleyen Akar, “Kardeşimiz Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri için de aynı şey geçerli. Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz. ‘Savaş olmasın’ diyoruz ama demekle savaş olmamış olmuyor, savaş oluyor. Bunu yapabilmek, bu sözün anlaşılabilmesi için caydırmak, güçlü olmak gerekiyor.” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’ın davasında haklı olduğunun bilinmesi, bunun içselleştirilmesi ve her yerde açık şekilde ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye olarak yapmaya çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi bu. NATO platformları başta olmak üzere uluslararası platformlarda, ikili ilişkilerde sürekli bunu gündeme getiriyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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