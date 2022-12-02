Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın (3)

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ÇANAKKALE’DE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Çanakkale’de şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra valiliği ziyaret etti. Tören mangasını selamlayan Akar’ı, Vali İlhami Aktaş karşıladı. Valilik binası girişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, Vali Aktaş’tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından sokakta yürüyen Bakan Akar, vatandaşlarla selamlaştı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Akar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Akar daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret etti. Bakan Akar, daha sonra ise AK Parti’nin Çanakkale Gençlik Merkezi’ndeki, ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin ‘Reis’i ara’ sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti.

Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Buluşmanın Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir.” (DHA)

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