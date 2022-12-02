Bakan Akar: Aklınızı başınıza toplayın (2)

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‘TERÖR BELASINDAN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ’

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ programı kapsamında Çanakkale’de ziyaretlerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, partililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda konuşan Bakan Akar, şehitlik ve gazilik unvanlarının önemini vurgulayıp, “Kahramanlarımızın yakınları bizler için çok önemlidir. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin yaptığı fedakarlık karşısında ne yapsak azdır. Hakkınızı ödeyemeyiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtarmakta azimli ve karalıyız. İnşallah bunu da başaracağız. Milli ve manevi değerlerimize dayanarak, sizlerin sevgisi ve duasından aldığımız ilhamla terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz artan şiddet ve tempoda büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor” dedi.

‘ŞEHİTLERİMİZİN, GAZİLERİN HESABINI SORMAKTA KARARLIYIZ’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısındaki en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu ifade eden Bakan Akar, “Şehitlerimizi, gazilerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Bu cennet vatanımızda bugün hayatımızı güven içinde sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygı konusunu gençlerimize devamlı hatırlatacağız. İnsanlar mazisini, tarihini unuttuğu zaman büyük felaketlerle karşılaşıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunların genç nesillere taşınması lazım. Bizler şehitlerimizin, gazilerin kanlarını yerde bırakmamakta, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sormakta kararlıyız. Bu hesap soruluyor ve yapılması gereken ne varsa Mehmetçik onu yapıyor” diye konuştu. (DHA)

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

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