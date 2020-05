65 yaş üstü eve kapatılınca bende başka sinema seyretme ve kimi yapıtları sizlere aktarma keyfinden yoksun kaldım. Ama TRT2 kendini aşarak kültür şokuna soktu beni.

Her akşam önce iki önemli sinema eleştirmeni tarafından hazırlandıktan sonra

birbirinden başka, aykırı filmler izliyoruz. Birileri bu aymazlığa(!)

uyanıp dur! demeden sizde kaçırmayın derim. Dostlar bugünler

içindir, istisnasız hepsini seyretmenizi tavsiye ederim; 8Mayıs

Cuma: “Kare (The Square)”9 Mayıs Cumartesi: “Milyoner (Slumdog Millionaire)”_10 Mayıs Pazar: “Annem (Mia Madre)”_11 Mayıs Pazartesi: “Dağ Kadını (Woman at War)” 12 Mayıs Salı:

“Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)”_13 Mayıs Çarşamba:

“Borç”_14 Mayıs Perşembe: “93 Yazı (Summer 1993)”_15 Mayıs

Cuma: “Maudie”_16 Mayıs Cumartesi: “Kral Lear (King Lear)”_17

Mayıs Pazar: “Kraliçe Lear”_18 Mayıs Pazartesi: “Uyanışlar

(Awakenings)”_19 Mayıs Salı: “Arakçılar (Shoplifters)”_20 Mayıs Çarşamba: “Kesişen

Hayatlar (Heal The Living)”_21 Mayıs Perşembe: “Sarı Sıcak”_22 Mayıs Cuma: “Turuncu

Günler (Orange Days)”_23 Mayıs Cumartesi: “Satıcı (The Salesman)”_24 Mayıs Pazar:

“Dilsiz”_25 Mayıs Pazartesi: “Aga”_26 Mayıs Salı: “Düğün Davetiyesi (The Wedding

Invitation)”_27 Mayıs Çarşamba: “Aydede”_28 Mayıs Perşembe: “Rus Hazine Sandığı

(Russian Ark)”_29 Mayıs Cuma: “Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant)”_30 Mayıs

Cumartesi: “Boş Ev (3-Iron)”_31 Mayıs Pazar: “Beyaz Bant (The White Ribbon)”……

Gabriel Garcia Marquez’den sonra Güney Amerika’nın en büyük yazarı olan Paulo

Coelho’nun Brezilya ve İspanya’da çekilen biyografik “Paulo Coelho’nun En İyi Öyküsü/Não

Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho” filmini izlerken üstat

hakkında kafamda ki boşlukları doldurmak nasip oldu bana. Kafasının

kırık olduğunu biliyordum ama bilinen felsefeleri bilmeyen insanlara

resimli bilgi ansiklopedisi tadında tanıtan kişinin çektikleri hakkaten

sıkıntılıymış. Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde

tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo

Coelho,1986 yılında Hıristiyanların Batı Avrupa’dan

başlayıp İspanya’da Santiago de Compostela kentinde sona eren

geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini bu filmin üzerine

kurgulandığı Hac (özgün adı: “The Pilgrimage”) adlı kitabında

anlattı.1988 yılında yayınlanan romanı Simyacı, Coelho’yu en çok

okunan çağdaş yazarlardan biri yaptı. 1988 yılından bu yana dünyayı birbirine katan,

eleştirmenler tarafından bir fenomen olarak değerlendirilen üçüncü romanıdır. Filmi

seyrettikten sonra kütüphane dalıp, altı yılda kırk iki ülkede yirmi altı dile çevrilip, yedi

milyondan fazla satan Simyacı’ya tekrar göz atmak farz oluyor. “Simyacı’yı okumak, herkes

uykudayken şafak vakti güneşin doğuşunu beklemektir” derler bunu yaptım bende. Simyacı,

İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü

çoban Santiago’nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür. Simyacı’yı bulmak kendini

bulmaktır. Simyacı’nın dünya çapında bu kadar satmasının sebebi kılavuzluk niteliğinin ön

planda olmasıdır. Roman, yüreğinde çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için bir klasik

kimliği kazanmıştır. Tam bize,65+’a göre yani….